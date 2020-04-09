ESENLER'DE İŞLEK CADDE VE MEYDAN YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENLER'DE İŞLEK CADDE VE MEYDAN YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI - Son Dakika

ESENLER'DE İŞLEK CADDE VE MEYDAN YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

6 saat önce

İSTANBUL DHAEsenler Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe için yeni koronavirüs tedbirleri kararı aldı.

ESENLER'DE İŞLEK CADDE VE MEYDAN YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI, System.String[]

İSTANBUL DHA

Esenler Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe için yeni koronavirüs tedbirleri kararı aldı. Karara göre Esenler'de taşıt trafiğine belli sürelerde kapalı olan alanlar yaya trafiğine de kapatıldı.

Bugün toplanan Esenler Hıfzıssıhha Kurulu kararında, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgının toplum açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir" denilerek ilçede şu anda belirli saatlerde taşıt trafiğine kapalı olan Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi ile ilgili de bir uygulamaya imza attı. Buna göre; Esenler'in en işlek meydanı Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi zaruri durumlar haricinde 9 Nisan 2020 Perşembe günü saat 17.00'den itibaren 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışına da kapatıldı. Meydan ve caddenin giriş-çıkışları bariyerlerle çevrilerek polis ve zabıta ekipleri tedbirini artırdı.

DÜKKANLAR AÇIK OLACAK Bu süre zarfında Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi'ndeki dükkanların açılışına izin verilecek. Yasağa uymayanlara ise ceza kesilecek. Alış -veriş, banka veya noter gibi zaruri işlemler için meydan ve caddeyi kullanan vatandaşlara, bu durumlarını fiş veya başka bir resmi evrakla ibraz etmeleri durumunda ceza uygulanmayacak.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 07:00 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu
Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Karantinadan çıkmaya hazırlanan Belçika'da atık sularda koronavirüs izine rastlandı Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı
Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan kabileye de bulaştı Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan kabileye de bulaştı         
01:01
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu         
00:37
Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
00:34
Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti         
00:09
Karantinadan çıkmaya hazırlanan Belçika'da atık sularda koronavirüs izine rastlandı Karantinadan çıkmaya hazırlanan Belçika'da atık sularda koronavirüs izine rastlandı         
23:43
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi         
23:42
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nden koronavirüs ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nden koronavirüs ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var         
23:41
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi         
23:41
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi         
23:32
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı         
23:22
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı         
22:58
12 ilde 20 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı 12 ilde 20 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
22:41
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama         
22:34
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı         
22:25
Güngören'de doğal gaz patlaması! 1'i ağır 4 kişi yaralandı Güngören'de doğal gaz patlaması! 1'i ağır 4 kişi yaralandı         
22:24
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı         
22:24
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı         
22:05
Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti         
21:36
Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz         
21:33
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı         
21:24
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı         
21:24
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi         
21:10
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor! Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!         
20:52
Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak         
20:45
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı         
20:41
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında         
20:29
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı         
20:16
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor         
19:37
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi         
19:35
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek         
19:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 01:27:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ESENLER'DE İŞLEK CADDE VE MEYDAN YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]