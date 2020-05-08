Esenler'de istinat duvarı çöktü - Son Dakika

Esenler'de yaşanan tehlikenin boyutu, hava aydınlanınca ortaya çıktı. Çöken istinat duvarının çevresindeki birçok binanın büyük risk atlattığı görüldü. Çöken istinat duvarı çevresi drone ile havadan görüntülendi.

Esenler Kemer Mahallesi 945 Sokak'ta yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı sahur vakti çöktü. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

İSTANBUL - Esenler'de sahur vakti bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çöken istinat duvarın drone ile görüntülendi.

Esenler 'de istinat duvarı çöktü

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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