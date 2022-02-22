Esenler'de istinat duvarı çöktü; mahallede doğal gaz paniği yaşandı - Son Dakika

ESENLER'de istinat duvarı çöktü. Yolun bir bölümü de kayarken sokakta bulunan doğal gaz hattı zarar gördü. Sokaktaki park halindeki araçlar inşaat alanına düşmekten kıl payı kurtuldu. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. Site inşaatına ait istinat duvarı yolun bir bölümü ile birlikte çöktü. Çökme sırasında sokakta bulunan doğal gaz hattı da zarar gördü. Yoldaki araçlar da inşaat alanına düşmekten metreler ile kurtuldu. Gaz sızıntısı olurken, gürültüyü duyan mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Sokağa güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Ekipler gazı keserek sızıntıyı durdurdu.

ÇÖKME ANI KAMERADA İstinat duvarının çöktüğü anlar bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yaşanan olayı anlatan mahalle sakini Zahide Çakın, "Ses geldi dışarı çıktık dediler ki doğal gaz patladı. Vanaları kapattık sonra ekipler geldi kesti gazı. Kimseye zarar gelmedi" diye konuştu. Selahattin Demir ise, " Kahvedeydik o sıra herkes dışarı kaçtı. Korkunç bir ses geldi. Orada yürüyen birilerini görmedik" dedi. Çöken duvarın sokağıyla kesişen bir başka sokak üzerinde de 2 ay önce yarıklar oluştuğu öğrenildi

- İstanbul