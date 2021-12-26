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ESENLER'DE KAÇAK İLAÇ OPERASYONU; 91 BİN KAÇAK İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

ESENLER'DE KAÇAK İLAÇ OPERASYONU; 91 BİN KAÇAK İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

26.12.2021 17:54

ESENLER'de yapılan kaçak ilaç operasyonunda, toplam 91 bin 938 adet reçetesiz kaçak ilaç ele geçirildi.

ESENLER'de yapılan kaçak ilaç operasyonunda, toplam 91 bin 938 adet reçetesiz kaçak ilaç ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Esenler'de, sahte ilaç üretimi ve satışına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, geçen 26 Aralık Cuma günü Oruçreis Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ile Esentepe Mahallesi'ndeki bir ecza deposuna baskın düzenlendi. Operasyonda kaçak olduğu değerlendirilen; farklı markalara ait 4 bin 096 kutu halinde toplam 91 bin 938 adet reçetesiz ilaç ele geçirildi. K.Ö. ve E.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Reçetesiz Kaçak İlaç Üretmek ve Satmak suçundan adliyeye sevk edildi.

ESENLER'DE KAÇAK İLAÇ OPERASYONU; 91 BİN KAÇAK İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ
ESENLER'DE KAÇAK İLAÇ OPERASYONU; 91 BİN KAÇAK İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ
ESENLER'DE KAÇAK İLAÇ OPERASYONU; 91 BİN KAÇAK İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sahte İlaç, Esenler, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ESENLER'DE KAÇAK İLAÇ OPERASYONU; 91 BİN KAÇAK İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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