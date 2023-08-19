Esenler'de Kadın, Balkonda Yardım İsteyerek Kocasından Kurtuldu - Son Dakika

Esenler'de Kadın, Balkonda Yardım İsteyerek Kocasından Kurtuldu

Son Güncelleme: 19.08.2023 16:52

Esenler'de bir kadın, evin balkonuna çıkarak eşinin şiddetine maruz kaldığını ve kendisini kurtarmalarını istedi. Mahalle sakinleri tarafından polise haber verilen olayda, polis ekipleri kadını ve çocuklarını evden çıkarırken, kocası gözaltına alındı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ESENLER'de evin balkonuna çıkarak 'Beni bu adamdan kurtarın' diye bağıran kadını görenler, polise haber verdi. Polis ekipleri, iki çocuğu ile birlikte kadını evden çıkarırken, kocası gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00'te Kazım Karabekir Mahallesi 1030. Sokakta meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında oturan bir kadın balkona çıkarak eşinin kendisini ve 2 çocuğuna şiddet uyguladığını söyleyerek 'Beni bu adamdan kurtarın' diye bağırmaya başladı. Sesleri duyan mahalleli sokağa çıktı. Kadın bağırmaya devam edince mahalleli durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler dairenin ziline bastı. Kapı açılınca içeri giren ekipler, kadınla birlikte iki çocuğu dışarı çıkarırken, kocasını gözaltına aldı.

O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir kadının balkonda çocuklarıyla birlikte beklediği, sokakta çok sayıda kişinin toplandığı görülüyor.

"BOYNUNDAN TUTMUŞ EVE GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYORDU"

Mahalle sakini Murat Yurteren "Evden çıktım. Caddeye doğru ilerliyordum, bağırış sesi duydum. Buraya doğru geldim. Adam kadını boynundan tutmuş eve doğru götürmeye çalışıyordu. 2 tane çocuğunu rehin almış. Kadın 'Beni bu adamın elinden kurtarın, çocuklarımı başkasına verecek' diye bağırıyordu. Sonra polis ekipleri geldi. Kocayı evden aldılar. Kadını ve çocukları götürdüler" dedi.

Kaynak: DHA

Kazım Karabekir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de Kadın, Balkonda Yardım İsteyerek Kocasından Kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenler'de Kadın, Balkonda Yardım İsteyerek Kocasından Kurtuldu - Son Dakika
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