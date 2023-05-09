Birlikte yaşadığı kadının boğazını kesip öldürdü! Sebebi ise 'evlilikten vazgeçmesi' - Son Dakika
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Birlikte yaşadığı kadının boğazını kesip öldürdü! Sebebi ise 'evlilikten vazgeçmesi'

09.05.2023 11:00

Esenler'de meydana gelen olayda 44 yaşındaki Hanife Burma, birlikte yaşadığı Zekeriya Tokmak tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Polise gidip cinayeti itiraf eden Tokmak, Burma'nın evlenmekten vazgeçmesi sebebiyle tartıştıklarını anlattı.

Dün saat 15.30 sıralarında Havaalanı Mahallesi'nde 57 yaşındaki Zekeriya Tokmak ile uzun süredir birlikte yaşadığı Hanife Burma arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Esenler'de kadın boğazı kesilerek öldürüldü

POLİSE GİDİP İTİRAF ETTİ

Bir süre sonra evden çıkan Zekeriya Tokmak polise giderek Burma'yı öldürdüğünü söyledi. Zekeriya Tokmak'ın ifadesinin ardından eve gelen polis ekipleri, Hanife Burma'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Esenler'de kadın boğazı kesilerek öldürüldü

EVLİLİKTEN VAZGEÇTİĞİ İÇİN YAPMIŞ

Tokmak'ın polisteki ifadesinde evlenmeyi planladıklarını ancak Burma'nın vazgeçtiğini söylediği öğrenildi. Zekeriya Tokmak'ın bunun üzerine çıkan tartışmada mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Burma'nın boğazını keserek öldürdüğünü söylediği belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından Burma'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mahalle sakinlerinden Ahmet Yazar, "Buraya taşınalı 5-6 ay olmuştu. Öldüren kişi mobilyacıydı" dedi.

Esenler'de kadın boğazı kesilerek öldürüldü
Kaynak: DHA
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Myanmar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Birlikte yaşadığı kadının boğazını kesip öldürdü! Sebebi ise 'evlilikten vazgeçmesi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Birlikte yaşadığı kadının boğazını kesip öldürdü! Sebebi ise 'evlilikten vazgeçmesi' - Son Dakika
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