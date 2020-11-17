Esenler'de kadınlar 'Komşuluk Günü'nü kutladı - Son Dakika

Esenler'de kadınlar 16 Kasım Dünya Komşular Günü'ne özel hazırlanan "Nar Komşuluğu" kahvaltı programında buluştu. Kadınlar, evlerinde yaptıkları kekler, börekler ve birlikte yaptıkları nar reçelini çay eşliğinde afiyetle yiyerek günlerini kutladı.

Esenler Belediyesinin hayata geçirdiği Nar Projesi'nin girişimci kadınları, 16 Kasım Dünya Komşular Günü'ne özel hazırlanan "Nar Komşuluğu" kahvaltı programında buluştu. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da katıldı. Kadınlar, güne özel bolluk ve bereketi temsil eden nar reçeli yaptı. Komşular, evlerinde hazırladıkları börek, poğaça ve kekler ve Esenler Belediyesinin ikram ettiği çayla sofrada bir araya geldi. Yanlarında bir komşu getiren kadınlar nar reçeliyle ağızları tatlanırken, çay eşliğinde sohbetlerini demleyerek Komşular Günü'nü kutladı. Kadınlar yaptıkları reçelleri dijital ortamda satarak ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, anlamlı bir günde burada olduklarını ifade ederek, "Projemizin adı nar, nar bereketi de temsil ettiği için böylece Esenler'deki hanımefendiler bu tip organizasyonlarla hem kendi ev ekonomilerine hem de kent ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bunları da biz dijital ortamda pazarlıyoruz. Allah yiyenlere şifa versin" dedi.

"Burada olmaktan mutluyuz"

Narın çok faydası olduğunu belirten Sevilay Acar ise "Komşuda pişer bize de düşer diyerek Nar Projesi'nin katılımcısı olan girişimci ev hanımlarıyla nar reçeli kaynatıyoruz. Biliyorsunuz ki nar Anadolu kültüründe hem de dünya üzerinde üretkenlik, bereketi ve gücü temsil eder. Kadınların güzellik sırlarını da içinde barındırıyor yaşlanma karşıtı bir besin" diye konuştu. - İSTANBUL