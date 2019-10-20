Son Dakika Haberleri: Esenler'de kamyon devrildi: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Esenler'de kamyon devrildi: 1 yaralı

Esenler'de kamyon devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Esenler'de devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Esenler'de devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İpekyolu Caddesi Tekstilkent Köprüsü Batışehir istikametinde ilerleyen Suriye uyruklu Muhammed Nasır'ın kullandığı 34 CER 248 plakalı hafriyat yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle bariyerlere çarparak devrildi.

Devrilmenin etkisiyle sürücü Nasır yaralanırken, kamyondaki hafriyat her iki şeride savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Nasır, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle köprüde aksayan trafik ulaşım kamyonun kaldırılması ve hafriyatın temizlenmesinin ardından normale döndü.

Esenler'de kamyon devrildi: 1 yaralı

Tekstilkent, İpekyolu, Esenler, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:45 Kaynak: AA
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