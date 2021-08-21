ESENLER'DE KAMYONET DEVRİLDİ - Son Dakika

ESENLER'DE KAMYONET DEVRİLDİ

, Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi.

, Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. Kamyonet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza, Metris-Esenler bağlantı yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 59 YH 470 plakalı kamyonetin sürücüsü Mustafa Özer, önündeki otomobilin ani fren yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra kamyonet devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonetin kasasında bulunan kumaş topları başka bir kamyonete taşındı. Devrilen kamyonet ekiplerin çalışması sonrasında kaldırıldı. Kazadan dolayı trafik akışı tek şeritten sağlanırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından trafik normale döndü.

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