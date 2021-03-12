ESENLER'DE KAMYONETLE MAKAS ATTIĞI İÇİN DARBEDİLEN SÜRÜCÜ YAKALANDI - Son Dakika

Esenler'de trafikte makas atarak ilerleyen ve bir süre sonra diğer sürücülerin darbettiği D.A., gözaltına alındı. Kamyonet sürücüsüne bin 771 lira ceza kesilirken, hakkında adli işlem başlatıldı.

D.A. isimli sürücü kamyonetiyle 10 Mart tarihinde Esenler İpekyolu Caddesi üzerinde makas atarak ilerledi. Bir süre sonra aracından levye ile inen kişi diğer sürücülerle tartıştı. D.A. diğer sürücüler tarafından darbedildi.

D.A. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sivil trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. D.A.'ya bin 771 lira para cezası kesildi. Sürücü belgesi geçici olarak iptal edilen, D.A. hakkında adli işlem başlatıldı. D.A.'nın diğer sürücüler tarafından darbedildiği anlar kameralara da yansıdı.