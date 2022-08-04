Esenler'de "pes" dedirten hırsızlık kamerada: 100 bin liralık malzemeyi rahatlıkla çaldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Esenler'de "pes" dedirten hırsızlık kamerada: 100 bin liralık malzemeyi rahatlıkla çaldılar

04.08.2022 11:34

Esenler'de kapşonlu iki hırsız, bir ticari araçta bulunan yaklaşık 100 bin lira değerindeki klima malzemesini çalıp kaçtı.

Esenler'de kapşonlu iki hırsız, bir ticari araçta bulunan yaklaşık 100 bin lira değerindeki klima malzemesini çalıp kaçtı. Hırsızlık sırasında yolun dar olması nedeniyle beklemek zorunda kalan sürücü olayı fark etmezken, hırsızların rahatlığı ise pes dedirtti. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde Çarşamba saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki hırsız klima malzemesi yüklü bir hafif ticari aracı gözüne kestirdi. Hırsızlar araçla sokağa geldi, içlerinden biri saniyeler içinde otomobilin kapısını açtı. Kapüşonlu iki hırsız ticari araçta bulunan klima malzemelerini kendi araçlarına yüklemeye başladı.

Başka bir sürücü, kapşonlu hırsızları fark etmeden yolun açılmasını bekledi

O esnada başka bir araç yoldan geçmek için sokağa geldi. Hırsızlığın farkına varmayan sürücü, kapüşonlu şüphelilerin işlerini bitirmesini beklerken, hırsızların rahatlığı pes dedirtti. Hırsızlar klima malzemesi yüklü araçta, dijital ölçü aletleri, vakum pompası, kaynak seti, şarjlı el aletleri çantasının bulunduğu yaklaşık 100 bin liralık malzemeyi çalıp kaçtı. Hırsızlık anı ve başka bir aracın sokaktan geçmek için beklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"Kendi sahibi kapıyı o kadar kolay açamaz"

Mahallesi sakinlerinden Muhammed Solak, şaşkınlık içinde olduğunu ifade ederek, "Sabah 06.00 sıralarında oluyor, adam geliyor kendi anahtarı varmış gibi iki saniyede kapıyı açıyor; olay bitiyor, kendi sahibi o kadar kolay açamaz. Kapıyı açıp arabanın içini boşaltıyor. 100 bin liraya yakın zararı var. Klima malzemelerinin hepsini 1,5 dakika içinde götürüyor, başka arabada geliyor. Yabancı burada bekliyor adamı görmüyorlar bile, rahat bir şekilde soyup gidiyorlar" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
ARAÇTA 6 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ ARAÇTA 6 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ Tek taraflı kazada 4 yaralı Tek taraflı kazada 4 yaralı Sigara izmariti yangın çıkardı Sigara izmariti yangın çıkardı
Kaynak: İHA

Tragger, Esenler, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de 'pes' dedirten hırsızlık kamerada: 100 bin liralık malzemeyi rahatlıkla çaldılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:51 Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış
15:50 Antalya'da tepki çeken görüntü! Turist kadınlar tuvaletini sokağa yaptı
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
15:33 Yediiklim Yayınevi'nin öğretmeni sosyal medya canlı yayınında konuştu: İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 16:42:35. #1.12#
SON DAKİKA: Esenler'de "pes" dedirten hırsızlık kamerada: 100 bin liralık malzemeyi rahatlıkla çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement