Kar fotoğrafı çekmek için canını tehlikeye atıp çatıya çıktı - Son Dakika

Esenlerde bir genç, yağan kar sonrası fotoğraf çekmek için binanın çatısına çıktı. Akıllara durgunluk veren anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde dün görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İstanbul'da kar yağışının kendini göstermesiyle beraber bir genç, oturduğu binanın çatısına çıktı. Karla kaplı çatıya çıkan genç, telefonuyla kar fotoğrafı çekti. Fotoğraf çekmek için canını tehlikeye atan gencin çatı üzerindeki halleri ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)