Esenler'de "Karalahana ve Mısır Ekmeği Festivali" - Son Dakika
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Esenler'de "Karalahana ve Mısır Ekmeği Festivali"

05.06.2022 15:34
Esenler'de "Karalahana ve Mısır Ekmeği Festivali"

Esenler'de "Karalahana ve Mısır Ekmeği Festivali" Esenler'de düzenlenen "Karalahana ve Mısır Ekmeği Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Esenler'de "Karalahana ve Mısır Ekmeği Festivali"

İSTANBUL - Esenler'de düzenlenen "Karalahana ve Mısır Ekmeği Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Esenler Belediyesi ve Trabzonlular Derneği tarafından "Karalahana ve Mısır Ekmeği Festivali" düzenlendi. Esenler Dörtyol Meydan'ında düzenlenen festivale Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Horonların oynandığı renkli festivalde, Esenler'i karalahana ve mısır ekmeği kokuları sardı. Koliva ve Onur Atmaca en sevilen Karadeniz ezgilerini festivale katılan vatandaşlar için seslendirdi. Karadeniz'in eşsiz lezzetleri ile heyecanı doruklara çıkaran yarışmalar festivalde renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmaların kazananı ise Trabzon forması ve daha pek çok sürpriz hediyenin sahibi oldu.

"Anadolu'nun her bir lezzetini tattırmak istiyoruz"

Anadolu'nun her bir lezzetini Esenlerlilere tattırmak istediğini belirten Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Bugün Trabzon günü karalahana ve mısır festivali aynı zamanda Trabzon'umuzun kuruluşunun 104. Yıl dönümü ve şampiyonluk kutlamasını yapmış oluyoruz. Bugün Anadolu'nun her bir lezzetini tattırmak istiyoruz. Bugün tattıracağımız lezzet lahana ve mısır. Esenlerli kardeşlerimizle Türkiye'nin her bir noktasındaki kardeşlerimizle burada buluşuyoruz. Anadolu'nun lezzetlerini ve bereketini yaşıyoruz" diye konuştu.

Esenler'de Karalahana ve Mısır Ekmeği Festivali
Esenler'de Karalahana ve Mısır Ekmeği Festivali
Esenler'de Karalahana ve Mısır Ekmeği Festivali
Esenler'de Karalahana ve Mısır Ekmeği Festivali

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenler'de 'Karalahana ve Mısır Ekmeği Festivali' - Son Dakika

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