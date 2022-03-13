Esenler'de karın keyfini halay çekerek çıkardılar - Son Dakika
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Esenler'de karın keyfini halay çekerek çıkardılar

13.03.2022 01:23

ESENLER'de mahalle sakinleri karın keyfini halay çekerek çıkardı.

ESENLER'de mahalle sakinleri karın keyfini halay çekerek çıkardı. Esenler'in farklı noktalarından benzeri görüntüler kamera kayıtlarına yansıdı.

Esenler'de bir grup mahalle sakini, akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışını, Turgut Reis Parkı'nda halay çekerek kutladı. Müzik eşliğinde mahalleli kar üzerinde halay çekerek anın tadını yaşadı. Esenler'de bir çok noktada benzeri görüntüler kamera kayıtlarına yansıdı.


Esenler'de karın keyfini halay çekerek çıkardılar
Esenler'de karın keyfini halay çekerek çıkardılar
Esenler'de karın keyfini halay çekerek çıkardılar
Esenler'de karın keyfini halay çekerek çıkardılar
Esenler'de karın keyfini halay çekerek çıkardılar
Esenler'de karın keyfini halay çekerek çıkardılar
YORUMLAR
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Esenler, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenler'de karın keyfini halay çekerek çıkardılar - Son Dakika


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