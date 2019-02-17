Esenler'de Kaza Yapan Araçlar Bariyerlere Girdi
24 dakika önce
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHAEsenler'de aynı yönde seyrederken kaza yapan iki araç bariyerlere çarparak durabildi.
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA Esenler
'de aynı yönde seyrederken kaza yapan iki araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, TEM
Otoyolunda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Edirne
istikametinde seyreden 34 BA 6860 plakalı panelvan minibüs ile 34 AJN 051 plakalı otomobil, Esenler mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışma sonucunda her iki araç da yol kenarındaki demir bariyerlere savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından itfaiye ekipleri, bariyerleri keserek araçları bariyerlerden ayırdı. Kaza yapan araçlar çekiciye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Görüntü Dökümü:
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-Bariyerlere giren araçlar
- İtfaiye
ve polis ekiplerinin çalışmaları
-Edirne istikametindeki trafik yoğunluğu
-Araçların kaldırılma çalışmaları
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:41 Kaynak: DHA
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