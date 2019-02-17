Son Dakika Haberleri: Esenler'de Kaza Yapan Araçlar Bariyerlere Girdi

Esenler'de Kaza Yapan Araçlar Bariyerlere Girdi

24 dakika önce

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHAEsenler'de aynı yönde seyrederken kaza yapan iki araç bariyerlere çarparak durabildi.

Esenler'de Kaza Yapan Araçlar Bariyerlere Girdi, System.String[]
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA

Esenler'de aynı yönde seyrederken kaza yapan iki araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolunda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Edirne istikametinde seyreden 34 BA 6860 plakalı panelvan minibüs ile 34 AJN 051 plakalı otomobil, Esenler mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışma sonucunda her iki araç da yol kenarındaki demir bariyerlere savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından itfaiye ekipleri, bariyerleri keserek araçları bariyerlerden ayırdı. Kaza yapan araçlar çekiciye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Bariyerlere giren araçlar

- İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları

-Edirne istikametindeki trafik yoğunluğu

-Araçların kaldırılma çalışmaları

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:41 Kaynak: DHA

Esenler, Araç, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zincirleme Kazada Araçlar Hurdaya Döndü! Ağır Yaralılar Var İki Grup Arasındaki Kavga AVM'yi Savaş Alanına Çevirdi! Yaralılar Var

Kız Çocuğu, Annesine Şiddet Uygulayan Babasını Silahla Vurarak Öldürdü Eser Yenenler'in Evlilik Teklifi Ettiği Sevgilisine Aldığı Tektaş Alay Konusu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 05:05:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenler'de Kaza Yapan Araçlar Bariyerlere Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]