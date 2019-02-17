Son Dakika Haberleri: Esenler'de Kaza Yapan Araçlar Bariyerlere Girdi

Esenler'de Kaza Yapan Araçlar Bariyerlere Girdi

1 saat önce

ESENLER'de aynı yönde seyrederken kaza yapan iki araç bariyerlere çarparak durabildi.

Esenler'de Kaza Yapan Araçlar Bariyerlere Girdi, System.String[]
ESENLER'de aynı yönde seyrederken kaza yapan iki araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolunda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Edirne istikametinde seyreden 34 BA 6860 plakalı panelvan minibüs ile 34 AJN 051 plakalı otomobil, Esenler mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışma sonucunda her iki araç da yol kenarındaki demir bariyerlere savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından itfaiye ekipleri, bariyerleri keserek araçları bariyerlerden ayırdı. Kaza yapan araçlar çekiciye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:40 Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Edirne, Esenler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zincirleme Kazada Araçlar Hurdaya Döndü! Ağır Yaralılar Var Taşları Yerinden Oynatacak Öneri! AK Parti ile MHP Birleşsin, Adı CİP Olsun

İbrahim Kalın'dan Fethullah Gülen Açıklaması: Bize Ulaşan Bir Şey Yok Gökyüzündeki Parlak Cisim Merak Konusu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 09:50:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenler'de Kaza Yapan Araçlar Bariyerlere Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]