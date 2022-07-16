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İSTANBUL BÜLTEN-2

16.07.2022 09:35

ESENLER'de minibüs şoförü, yaya geçidini kapattığı gerekçesiyle kendisini uyaran Elif A. (15) ile Yağmur S.'nin (17) üzerine minibüsü sürdü.

ESENLER'de minibüs şoförü, yaya geçidini kapattığı gerekçesiyle kendisini uyaran Elif A. (15) ile Yağmur S.'nin (17) üzerine minibüsü sürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenler Çinçindere Caddesi'nde Çarşamba günü saat 10.30'da  trafik ışıklarında bekleyen minibüs şoförü Sedat Arde, minibüsle yaya geçidini kapattı. Yayaların karşıya geçmesini engelleyen minibüsü fark eden Elif A. ile Nisa S., minibüs şoförü Sedat Arde'yi uyardı. Bunun üzerine minibüs şoförü ile Elif A. ve Nisa S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Elif A. ile Nisa S., yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yeşil ışığın yanmasıyla birlikte manevra yapan minibüs şoförü, Minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif A. ve Yağmur S.'nin üzerine sürdü. Çevredekiler minibüs şoförüne tepki gösterirken, Elif A. ile Nisa S., aileleri ile birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, minibüs şoförü Sedat Arde'yi gözaltına aldı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Elif A. ile Nisa S.'nin şoförünün üzerlerine sürdüğü minibüsten kaçarak kendilerini korumaya çalıştığı görülüyor.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

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