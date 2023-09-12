Evden çıkmayı kabul etmeyen kiracı, sokak ortasında ev sahibini öldürdü - Son Dakika

Evden çıkmayı kabul etmeyen kiracı, sokak ortasında ev sahibini öldürdü

Son Güncelleme: 12.09.2023 13:50

İstanbul'da kiracısıyla kira anlaşmazlığı yaşayan Selahattin D., ev sahibi Serkan Akçiçek'i sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan, ağır yaralanan Akçiçek'in başında beklerken polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Esenler'de Selahattin D. kira nedeniyle tartıştığı ev sahibi Serkan Akçiçek'i bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan bıçakladığı ev sahibi ağır yaralı halde yerde yatarken başında beklerken gözaltına alındı.

BAŞINDA BEKLEDİ

Esenler Tuna Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde dün akşam saat 18.30 sıralarında Serkan Akçiçek kiracısı olan Selahattin D. ile bir süredir kira anlaşmazlığı yaşıyordu. Akçiçek, anlaşamadığı Selahattin D.'den çıkmasını istedi. İkili arasındaki tartışmada Selahattin D., Serkan Akçiçek'i bıçakladı. Serkan Akçiçek, kanlar içinde yere yığılırken bıçakla yaralayan Selahattin D. isimli kişi de olay yerinde bekledi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Akçiçek'e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Serkan Akçiçek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı.

GÖZALTINDA

Polis ekipleri, tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Kaynak: DHA

Esenler, Akif, Suç, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evden çıkmayı kabul etmeyen kiracı, sokak ortasında ev sahibini öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evden çıkmayı kabul etmeyen kiracı, sokak ortasında ev sahibini öldürdü - Son Dakika
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