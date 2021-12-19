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ESENLER'DE MAĞAZASINA GİREN HIRSIZLARI METRELERCE KOVALAYIP YAKALADI - Son Dakika

ESENLER'DE MAĞAZASINA GİREN HIRSIZLARI METRELERCE KOVALAYIP YAKALADI

19.12.2021 10:19

ESENLER'de 2'si çocuk 3 şüpheli bir mağazaya girerek hırsızlık yaptı.

ESENLER'de 2'si çocuk 3 şüpheli bir mağazaya girerek hırsızlık yaptı. İş yer sahibi Hasan Uygun, hırsızlardan birini metrelerce kovaladıktan sonra yakalayarak polislere teslim etti. Yaşanan hırsızlık ve dükkan sahibinin şüphelilerin peşinden koşma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir iç giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2'si çocuk 3 kişi mağazanın önüne geldi. Şüphelilerden biri mağazanın içine girerek diğer 2 kişi dükkanın önünde gözcülük yaptı. İçerideki şüpheli, mağaza sahibi Hasan Uygun ürünleri gösterdiği sırada elinden aldığı ürünü alarak olay yerinden kaçmaya başladı. Uygun, hırsızların peşinden koşarak birini yakalamayı başardı. Yakaladığı şüpheliyi sahibi olduğu başka mağazaya götürerek polislere teslim etti. Polisler gözaltına aldığı şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan Hasan Uygun'un Eylül ayında da mağazasına farklı kişilerin gelerek hırsızlık yaptığı öğrenildi.

YETER ARTIK

Mağaza sahibi Hasan Uygun, Bugün yine iş yerimizde hırsızlık olayı yaşandı. Birkaç ay önce yine yaşanmıştı. Artık bunların eline kaldık. Dükkanımızı taşıdık yine de kurtulamadık. Pandemiden dolayı ve doların yükselmesiyle işlerimiz tamamen bitti. Sıkıntılarla boğuşurken bir de bu hırsızlarla uğraşıyoruz. Hakimler savcılar bunları alıyorlar ertesi gün serbest bırakıyorlar. Neden bırakıyorlar anlamıyorum. Bizim malımız bu kadar kıymetsiz mi Esnaf olarak hepimiz şikayetçiyiz bunlardan. Ne yapacağız bilmiyoruz. Bunlara bir an önce bir çözüm getirilsin istiyoruz. Devletin bunlara el atmasını istiyorum. Yaptırım uygulansa ya da caydırıcı cezalarla karşılaşsalar herhalde bir daha yapmazlar. Elimden aldılar eşofmanı. O kadar arsız çıktılar. Dükkanda kimse yoktu yan komşuya rica ettim dükkana bakması için. Sonra kovaladım. Koah hastasıyım ama emek bu yani. Kovaladım yakaladım hırsızı. Diğerleri kaçtı. Şu an kendisi emniyette. Bir şey olacağını düşünmüyorum. Yarın yine takipçisi olacağım. Umarım bu son olur. Devletin bir an önce caydırıcı cezalarla bunları cezalandırılmalarını istiyorum. Yeter artık yeter dedi.

ESENLER'DE MAĞAZASINA GİREN HIRSIZLARI METRELERCE KOVALAYIP YAKALADI
ESENLER'DE MAĞAZASINA GİREN HIRSIZLARI METRELERCE KOVALAYIP YAKALADI
ESENLER'DE MAĞAZASINA GİREN HIRSIZLARI METRELERCE KOVALAYIP YAKALADI
ESENLER'DE MAĞAZASINA GİREN HIRSIZLARI METRELERCE KOVALAYIP YAKALADI
ESENLER'DE MAĞAZASINA GİREN HIRSIZLARI METRELERCE KOVALAYIP YAKALADI
ESENLER'DE MAĞAZASINA GİREN HIRSIZLARI METRELERCE KOVALAYIP YAKALADI
ESENLER'DE MAĞAZASINA GİREN HIRSIZLARI METRELERCE KOVALAYIP YAKALADI
ESENLER'DE MAĞAZASINA GİREN HIRSIZLARI METRELERCE KOVALAYIP YAKALADI
ESENLER'DE MAĞAZASINA GİREN HIRSIZLARI METRELERCE KOVALAYIP YAKALADI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENLER'DE MAĞAZASINA GİREN HIRSIZLARI METRELERCE KOVALAYIP YAKALADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESENLER'DE MAĞAZASINA GİREN HIRSIZLARI METRELERCE KOVALAYIP YAKALADI - Son Dakika
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