Havalimanı Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında mahalle bekçileri, şüphelendiği Ahmet D.'yi durdurarak, arama yaptı. Üzerinden bir şey çıkmayan şüphelinin elindeki poşet bekçilerin dikkatini çekti. Poşette bulunan 2 bütün ekmeği gören bekçiler, ekmeğin içinde uyuşturucu olduğunu tespit etti.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ESENLER'DE EKMEKTEN UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika

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