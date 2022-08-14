Havalimanı Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında mahalle bekçileri, şüphelendiği Ahmet D.'yi durdurarak, arama yaptı. Üzerinden bir şey çıkmayan şüphelinin elindeki poşet bekçilerin dikkatini çekti. Poşette bulunan 2 bütün ekmeği gören bekçiler, ekmeğin içinde uyuşturucu olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan Ahmet D., Atışalanı Polis Merkezi'ne götürüldü. Ahmet D.'nin uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.
Görüntü dökümü
Cep telefonu görüntüsü
-Ekmekten uyuşturucu maddenin tespit edilmesi
-Şüphelinin görüntüsü
Son Dakika › Güncel › ESENLER'DE EKMEKTEN UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika