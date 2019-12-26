ESENLER'DE MAKAS KAZASI KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENLER'DE MAKAS KAZASI KAMERADA - Son Dakika

ESENLER'DE MAKAS KAZASI KAMERADA

6 saat önce

3 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen minibüs zincirleme kazaya sebep oldu.

ESENLER'DE MAKAS KAZASI KAMERADA, System.String[]
ESENLER O-3 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen minibüs zincirleme kazaya sebep oldu. Kaza anı kameralara yansıdı.

Olay, geçen Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında O-3 Karayolu Otogar ayrımında meydana geldi. Trafikte makas atarak ilerleyen minibüs geçmeye çalıştığı otomobile çarptı. Çarptığı otomobil de başka araca çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücüler hafif yaralandı. Kazaya tanık olan diğer sürücüler ise kornaya basarak durumu protesto etti.

KAZA ARAÇ İÇİ KAMERAYA YANSIDI

Olay anı trafikteki bir başka aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüs makas attığı sırada ilk olarak taksiye ardından diğer araçlara çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle taksi bariyerlere çarparken, diğer iki araç ise birbirlerine çarparak duruyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------

(ARAÇ KAMERASI)

-Minibüsün makas atarken ilerlemesi

-Kaza anı


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esenler'de zikzak çizen sürücü zincirleme kazaya neden oldu
Kırklareli'nde fren yerine gaza basan sürücü iş yerine girdi Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu

Son Dakika Haberleri
15:11 12 yaşındaki öğrenciye nitelikli cinsel istismarı, pencereden attığı not ortaya çıkardı (2) - Son Dakika
15:10 Bursa'da okulda rahatsızlanan 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
15:10 Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - BOLU - Son Dakika
15:10 Bülent Uygun: "Karşılıklı istişare sonucunda görevimizden bugün itibariyle ayrıldık" - Son Dakika
15:10 Lübnan'ı şiddetli yağış ve fırtına vurdu: 2 ölü - Son Dakika
14:08 Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi - Son Dakika
13:50 Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 15:13:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ESENLER'DE MAKAS KAZASI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]