ESENLER'DE MARKETTE TACİZ İDDİASI; ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

ESENLER'DE MARKETTE TACİZ İDDİASI; ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR KAMERADA
12.12.2020 15:18
Esenler'de market içinde alışveriş yapan kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli Ali Ö.(47) 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalandı.
Esenler'de market içinde alışveriş yapan kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli Ali Ö.(47) 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalandı. Şüphelinin yakalanıp, kelepçelenmesi güvenlik kameralarına yansıdı.
Esenler'de marketteki taciz iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Ali Ö. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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