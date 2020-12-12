ESENLER'DE MARKETTE TACİZ İDDİASI; ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Esenler 'de market içinde alışveriş yapan kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli Ali Ö.(47) 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalandı. Şüphelinin yakalanıp, kelepçelenmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

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