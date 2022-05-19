Esenler'de marketten 5 bin liralık hırsızlık kamerada - Son Dakika
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Esenler'de marketten 5 bin liralık hırsızlık kamerada

19.05.2022 10:26

Esenler'de bir markette çalışanların da yardımıyla 5 bin liralık ürün çalan 3 şüpheli yakalandı.

Esenler'de bir markette çalışanların da yardımıyla 5 bin liralık ürün çalan 3 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenler'de bir marketten çalışanların da yardımıyla piyasa değeri 5 bin liralık ürün çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık yapılan markete gelerek şüphelileri izlemeye başladı. Kısa bir beklemenin ardından iki şüphelinin alışveriş arabasının içine koydukları 5 litrelik ürünle uzaklaştığı görüldü. Polis ekipleri şahısları takip ederek minibüslerine kadar izledi. Tam o sırada ürünleri minibüse koyan şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen D.B. (22), A.B. (22) ve daha sonra gözaltına alınan M.B. (18), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

Esenler'de marketten 5 bin liralık hırsızlık kamerada
Esenler'de marketten 5 bin liralık hırsızlık kamerada
Esenler'de marketten 5 bin liralık hırsızlık kamerada
Esenler'de marketten 5 bin liralık hırsızlık kamerada

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Kaynak: İHA

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