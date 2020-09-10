Esenler'de maske, mesafe, hijyen denetimi yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde maske takmanın zorunlu tutulmasının ardından Esenler'de maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Son günlerde artan Korona virüs vakalarının ardından art arda tedbirler gelmeye başladı. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı Kovid-19 Tedbirleri kapsamında bugün 81 ilde geniş çaplı bir denetim yapıldı. "Sağlık için hepimiz için" sloganı ile tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde gerçekleşen denetimlere Esenler'de de geniş kapsamlı olarak yapıldı.

Lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme yerleri başta olmak üzere alışveriş merkezleri, pazar yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe, elektronik oyun yerlerine kadar vatandaşın yoğun olarak bulunduğu her yer planlı şekilde denetlendi. Denetimlere Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Osman Gökçebas ve zabıta ve polis ekipleri katıldı.

Esenler Kaymakamı, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı denetimler sırasında esnafa kuralları uymaları konusunda hatırlatmalar yaptı. Esnaf denetiminin ardından ise mahalle pazarına gidilerek burada denetlemelere devam edildi. Yetkililer, pazaryeri denetiminde bakanlığın genelgesinde belirtilen maske kullanımı, pazar tezgahları arasındaki mesafe ve aynı anda pazarda olabilecek vatandaş sayısı ile giriş çıkış kontrollerine uyulup uyulmadığını yerinde inceleyip, eksikliklerle ilgili gerekli talimatlar verdi.

Esenler Kaymakamı Adil Karataş yaptığı açıklamada, "16 mahallede emniyetimiz ve zabıtamız ile birlikte denetim yapmaktayız. Bakanlığımızın açıkladığı gibi son günlerde vaka artışları var. Denetlemelerimizde cezai işlem değil de farkındalık oluşturmak için uyarılarda bulunuyoruz. Özellikle kalabalık olan yerlerde denetimlerimizi arttırdık. Vatandaşlarımızdan özellikle maske takmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Osman Gökçebas ise "Bu virüsü vatandaş ve devlet olarak beraber mücadele edersek yeneriz. Biz 16 mahallede ayrı ayrı ekipler kurarak gelen her şikayeti anında değerlendiriyoruz. Gerekirse idari yaptırımlar uyguluyoruz. Vatandaşı bilinçlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Pazarcılık yapan Turgut Yiğit, "Kurallara genelde uymaya çalışıyoruz. Tezgahın arkasında durup mesafeyi koruyoruz. Müşteriler bizden daha çok kuralı uyguluyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL