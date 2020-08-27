Esenler'de maskeli 4 şüpheli 11 kilo altını gasp etti - Son Dakika

Esenler'de maskeli 4 şüpheli 11 kilo altını gasp etti
ESENLER'de bir kuyumcu sabah saatlerinde evinden çıkıp iş yerine gideceği sırada gasp edildi.
ESENLER'de bir kuyumcu sabah saatlerinde evinden çıkıp iş yerine gideceği sırada gasp edildi. Kuyumcunun evinin önünde bekleyen 4 kişi 11 kilo altını çalarak kayıplara karıştı.
Olay saat 10.00 sıralarında Esenler Kazım Karabekir Mahallesi 1048 sokakta meydana geldi. İsminin Cengiz olduğu öğrenilen bir kuyumcu önceki gün evine getirdiği 11 kilo altınla sabah saatlerinde evinden çıkıp iş yerine gideceği sırada gasp edildi. Cengiz'i evinin önünde yaklaşık bir saat bekleyen kar maskeli 4 kişi, çanta içindeki 11 kilo altını alarak 34 RE 8717 plakalı otomobil ile kaçtı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 34 RE 8717 plakalı otomobil kaçan 4 kişi için takibe başlayan ekipler, soygunun gerçekleştiği sokakta da inceleme yaptı. Görgü tanıklarından olan Burak isimli bir kişi, "Burada Cengiz abiyi bekliyorlar bir saat. Cengiz abi yukarıdan aşağı gelince araba gaza basıyor. Birinin elinde silah var birinin elinde şok cihazı var. Altını çalıyorlar peşlerinden koştuk. Kazım Karabekir Okulu'nun orayı dönmüşler." dedi.
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