Son Dakika Haberleri: Esenler' de Muhsin Yazıcıoğlu İçin Anma Gecesi Düzenlendi

Esenler' de Muhsin Yazıcıoğlu İçin Anma Gecesi Düzenlendi

1 saat önce

Esenler' de Muhsin Yazıcıoğlu için anma gecesi düzenlendiİSTANBUL - Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Esenler Belediye Başkan Adayı M. Tevfik Göksu, Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma gecesinde yaptığı konuşmada, " İstiyoruz ki gençlerimiz bu değerleri unutmasınlar.

Esenler' de Muhsin Yazıcıoğlu için anma gecesi düzenlendi

İSTANBUL - Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Esenler Belediye Başkan Adayı M. Tevfik Göksu, Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma gecesinde yaptığı konuşmada, " İstiyoruz ki gençlerimiz bu değerleri unutmasınlar. Gençlerimizin önünde her zaman rehber olarak bulunsunlar ki gençlerimiz de kimin izinden gideceğini ve örnek alacağını her zaman bilsinler" dedi
Esenler Belediyesi, Türk siyasetinin simge isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 10.yıl dönümünde Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda andı. Programa Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Tevfik Göksu'da katıldı. Anma programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Gece daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını anlatan belgesel filmle devam etti. Programda şairler Abdülbaki Kömür, Bestami Yazgan, Emrullah Uzun; Muhsin Yazıcıoğlu'nun şiirlerini ve ona yazılmış şiirleri seslendirdi.
"Ne kadar gönül ve dava insanı varsa istiyoruz ki toplum belleğinde diri kalsınlar"
Başkan Mehmet Tevfik Göksu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hafızalarda çok istisna yeri olduğunu belirterek, "Bundan 10 yıl önce rahmeti rahmana uğurladığımız şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefat yıldönümü. Biz Esenler Belediye'si olarak bu topraklarda iz bırakmış. Bu toprakların değerini kendisine değer edinmiş. Bu toprakların davasını kendisine dava edinmiş. Bu toprakların büyüklüğünü hep kendisine ideal olarak edinmiş. Bu toprakların onurunu kendi onuru saymış. Bu toprakların sevdasını bütün sevdaların üstlerinde tutmuş, ne kadar gönül insanı ve dava adamımız varsa istiyoruz ki bu toplumun belleğinde taze ve diri kalsınlar. Muhsin Yazıcıoğlu da bunlardan bir tanesi. Onun için her yıl Esenler Belediyesi olarak şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nu her yıl anar ve hatırlarız" diye konuştu.
"İstiyoruz ki gençlerimiz bu değerleri unutmasınlar"
Göksu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun gençler için önemli bir rehber olduğunu ifade ederek, "İstiyoruz ki gençlerimiz bu değerleri unutmasınlar. Gençlerimizin önünde her zaman rehber olarak bulunsunlar ki gençlerimiz de kimin izinden gideceğini ve örnek alacağını her zaman bilsinler. Her zaman hatırlasınlar ki denize açılan rotası olmayan gemi olmasınlar. Bu yeryüzünde rotası olduğunu bilsinler. Bu öncüler olduğunu bilip ona göre hayatlarını dizayn etsinler ve kursunlar istiyoruz. Bunun için her yıl Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle ve minnetle anıyoruz" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:01 Kaynak: İHA

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