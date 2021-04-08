Esenler'de ocakta unutulan yemek evi yaktı - Son Dakika

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Esenler'de ocakta unutulan yemek evi yaktı

2. kattaki ev alev alev yandı

Yakınlarının içeride olduğunu düşünen ev sahipleri korku yaşadı

İSTANBUL - Esenler'de 4 katlı bir binanın ikinci katında ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay bu akşam saat 23.40 sıralarında Esenler Havaalanı Mahallesi Galip sokakta yaşandı. 4 katlı binanın ikinci katında ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. Dairenin mutfağı alev alev yandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İçeride akrabalarının kaldığını sanan ev sahipleri kısa süreli panik yaşadı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairede maddi hasar oluştu.