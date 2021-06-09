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Esenler'de öğrencilerden çevre yürüyüşü - Son Dakika

Esenler'de öğrencilerden çevre yürüyüşü

09.06.2021 13:07

- Esenler'de öğrencilerden çevre yürüyüşü Esenler Gençlik Evleri öğrencileri, dünya çevre haftası olması nedeniyle çevreye duyarlılık yürüyüşü gerçekleştirdi.

- Esenler'de öğrencilerden çevre yürüyüşü

İSTANBUL - Esenler Gençlik Evleri öğrencileri, dünya çevre haftası olması nedeniyle çevreye duyarlılık yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe yaklaşık 150 öğrenci katıldı.

Dünya çevre haftası olması nedeniyle Esenler Belediyesi'ne bağlı ESGEV (Esenler Gençlik Evlerinde) eğitim gören yaklaşık 150 öğrenci trafiğe kapalı olan Davut paşa Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılan öğrenciler, sınıflara ayrılarak bir kısmı yerde gördükleri çöpleri toplayıp bir kısmı ise, vatandaşları bilinçlendirmek amaçlı broşür dağıttı. Çocukları caddede gören vatandaşlar bu farkındalığa yoğun ilgi gösterdi.

"Duyarsız kişilerin atmış olduğu atıklarla duyarsızlıklarına karşı onlara mini uyarılarda bulunacaklar"

Yürüyüşe katılan Esenler Belediyesi Aile, gençlik hizmetleri müdürü Cemal Bolat: " Belediyemizin gençlik evleri bağlamında yaptığımız bir çalışma. Dünya çevre gününün 49 uncu yılı bu sene. Bilgi evlerimizdeki orta öğretim ve lise öğrencilerimizin katılımlarıyla yaptığımız çalışmalarda özellikle çevre temizliği konusunda dikkat çekiyoruz. Çocuklarımıza ilköğretim aşamasından itibaren çevreye duyarlı olma, çevreyi kirletmeme ve doğaya sahip olma kültürünü veriyoruz. Bugünde çevre günü olması nedeniyle Eseneler'de var olan 12 tane bilgi evimizde yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimize bir sosyal duyarlılık çalışması organize ediyoruz. Hem toplumun dikkatini çekmek hem de toplumun duyarlılığını arttırmak için birlikte hareket ediyoruz. Bugün öğrencilerimiz hem giysileri ile hem de çevreye bazı duyarsız kişilerin yapmış olduğu atıklarla duyarsızlıklarına karşı onlara mini uyarılarda bulunacaklar" şeklinde konuştu.

Yürüyüşe katılan gençlik evi öğrencisi Nermin Abdullayeva "Bu gün çevre koruması için toplandık. İnsanlar çevreyi pisletmesin diye ağaçları korumak için broşürler dağıtacağız. Üzülüyorum çünkü ağaçlar pislenmiş oluyor. Buradan insanlara herkesin yere çöp atılmaması gerektiğini, ve geri dönüşümü kullanması gerektiğini söylüyorum" dedi.

Yürüyüşe katılan diğer gençlik evi öğrencisi Aylin Abdullayeva: "çevre koruma haftası olduğu için bugün broşür dağıtacağım.

Esenler'de öğrencilerden çevre yürüyüşü
Esenler'de öğrencilerden çevre yürüyüşü
Esenler'de öğrencilerden çevre yürüyüşü
Esenler'de öğrencilerden çevre yürüyüşü
Esenler'de öğrencilerden çevre yürüyüşü

Esenler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenler'de öğrencilerden çevre yürüyüşü - Son Dakika


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