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Esenler'de ölü bulunan Ozan Oğuz'un yakınlarından şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki - Son Dakika

Esenler'de ölü bulunan Ozan Oğuz'un yakınlarından şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki

08.11.2021 17:31
Esenler'de ölü bulunan Ozan Oğuz'un yakınlarından şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki

ESENLER'de Ozan Oğuz'un parti yapılan evde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılık tarafından serbest bırakıldı.

ESENLER'de Ozan Oğuz'un parti yapılan evde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılık tarafından serbest bırakıldı. Verilen karara tepki gösteren Ozan Oğuz'un yakınları, soruşturmanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü sabah saatlerinde Davutpaşa Mahallesi Melikşah Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatı katındaki İlkay U. adındaki kişinin evinde yaşandı. İddiaya göre, 6 arkadaş toplandıkları evde sabaha kadar eğlendi. Sabah saatlerinde gelen silah sesleri üzerine eve gelen polis ekipleri, 25 yaşındaki Ozan Oğuz'un başından silahla vurulmuş halde cansız bedeniyle karşılaştı. Evde yapılan aramada uyuşturucu madde ile hassas terazi bulundu. Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, evde parti yapan 5 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı. Poliste çelişkili ifade veren T.D., B.K., E.T., İ.U. ve B.T. "Kasten öldürme" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"SENİN ADALETİN BU MU? BİZİM CİĞERİM YANMIŞ"

Parti yaptığı arkadaşlarını serbest bırakılması kararına yakınları tepki gösterdi. Ozan Oğuz'un amcası Murtaza Oğuz, "Ben ölen kişinin amcasıyım. Biz buraya geldik, cenazemiz var, ciğerlerimiz yandı. Bu bir evde olmuş. Evde alem yapmışlar, ne yapmışlar, orada vurulmuş. Önce 'intihar' dediler sonra cinayet olduğu ortaya çıktı. 5 kişi alıyorlar, bugün bırakıyorlar. Sayın savcım, sen bu insanlar delil toplanmadan ekstra istemeden, hiçbir şeye bakmadan bu insanları sen nasıl bırakabiliyorsun? Senin adaletin bu mu? Bizim ciğerimiz yanmış. Bu adamlar sonra da geziyorlar buralarda. Biz de gidip böyle bir şey yapmaya kalksak olur mu? Çocuğu vardı, ailesi vardı. 25 yaşında bir delikanlı gitmiş, bir tane çocuğu yetim kalmış. Hassas terazi bulunmuş evde, eroin bulunmuş içtikleri şeyler belli. Hadi intihar diyorlar, intihar etti bu adam, o hassas terazi, uyuşturucudan insan tutar onları araştırır. Sayın savcıdan ben kuşku duyuyorum. Bunun peşini bırakmayacağız. Başka savcımız bakacak, başka hakim bakacak, inşallah bunlar cezasını verecek. En son üç dört gün önce telefonla konuştum. Ben köyde yaşıyorum. Telefonla ara sıra görüşüyorduk, açıyordu, konuşuyorduk. Herhangi bir psikolojik sorunu yoktu, intihar edecek çocuk da değil" dedi.

"SAKİN BİR ÇOCUKTU KENDİ HALİNDEYDİ"

Ozan Oğuz'un akrabası Tuncay Özcan ise, "Çocuk benim köylüm aynı zamanda akrabam. Gencecik çocuk. Oradaki ortamlarını tam bilmiyorum lakin burada bir ölüm var. Bir tavuk ölmemiş, sıradan bir yaralama yok burada. Orada o çocuk intihar etmiş ise yanındaki kişiler neden kaçıyorlar? ve kaçmadan önce polisi neden aramıyor da böyle bir durum var diye. 4 yaşında bir çocuğu var yetim kaldı. Sakin bir çocuktu, kendi halindeydi, kimseye zararı olmayan bir insandı. Böyle bir şey var ise, intihar var ise şayet oradaki kişiler polisi arayacaktı. Savcının 24 saat içinde tekrar delil istemesi lazım, tekrar bunların ifadelerine başvurmak lazım" ifadesini kullandı.


Davutpaşa, Cumartesi, İntihar, Esenler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenler'de ölü bulunan Ozan Oğuz'un yakınlarından şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenler'de ölü bulunan Ozan Oğuz'un yakınlarından şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki - Son Dakika
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