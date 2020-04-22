Esenler'de online bağlantılı basın toplantısı ile ramazan ayı hizmetleri paylaşıldı - Son Dakika

Esenler'de online bağlantılı basın toplantısı ile ramazan ayı hizmetleri paylaşıldı

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- ESENLER BELEDİYE BAŞKANI M. TEVFİK GÖKSU, TELEKONFERANS BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYEREK RAMAZAN AYI BOYUNCA ESENLER'DE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALARI ANLATTI. Göksu, 'Bu sene meydanlarımızda Ramazan coşkusunu yaşayamayacağız belki ama Esenler Belediyesi olarak tüm hizmetlerimiz devam edecek' dedi.

Şimdiye kadar Çocuk İftarı'ndan İftar Çeşmeleri'ne, Eve Teslim İftar'dan Alo İftar'a, Helva Sohbetleri'nden Anadolu Erenleri'ne kadar Ramazan'ın manevi iklimine uygun çok farklı programları hayata geçiren Esenler Belediyesi, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bu sene Ramazan'da farklı bir konsept uygulayacak.

'KÜLTÜR ETKİNLİKLERİMİZİ SANAL ORTAMA TAŞIYACAĞIZ'

Yapılacak uygulamaları online basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerle paylaşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ihtiyaç sahibi ailelerin her türlü alışverişini ücretsiz olarak yapabildiği EDİM (Esenler Dayanışma ve İyileştirme Merkezi) hakkında bilgi verdi. Bu sene iftarlar yerine ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri dağıtacağını söyleyen Başkan Göksu, 'Meydan ve caddelerde düzenlenen kültür etkinliklerini belediyenin internet üzerinden yayın yapan Şehir Ekranı TV'ye taşıyacağız' dedi.

'SENEYE DAHA SAĞLIKLI ŞEKİLDE YENİDEN BU MEYDANLARDA BULAŞACAĞIZ'

İnteraktif soru cevaplarla devam eden online basın toplantısında Başkan Göksu, gelen bir soru üzerine sahura kaldırma işleminin ramazan davulcularının yerine araçlarla anons edilerek yapılacağını söyledi. Başkan Göksu, 'Şehir ekranımızı çok aktif kullanarak dijital ortamda Esenler'de ki bütün kardeşlerimizle Ramazan boyunca iletişimimizi aynı meydan programlarında olduğu gibi, normal programlarımızda olduğu gibi inşallah Ramazan boyunca da bu şekilde gerçekleştireceğiz. Virüs dolayısıyla o güzel meydan programlarımızı, toplu iftarlarımızı yapamayacağız. Gönül softalarımızı maalesef kuramayacağız. Ama bir sonraki sene daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde yeniden kavuşacağız' ifadelerini kullandı.