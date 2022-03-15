Esenler'de otobanda demirler arasında sıkışan kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Esenler'de otobanda demirler arasında sıkışan kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı

15.03.2022 14:39
Esenler'de otobanda demirler arasında sıkışan kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı

Esenler 0-3 Otobanı üzerinde demirler arasında sıkışan kedi belediye ekiplerince kurtarıldı.

Esenler 0-3 Otobanı üzerinde demirler arasında sıkışan kedi belediye ekiplerince kurtarıldı.

Esenler Fevziçakmak Mahallesi ile Kemer Mahallesi arasından geçen 0-3 Otobanı üzerinde demirler arasında sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelerek kediyi arayan ekipler bir süre sonra kedinin otoban üzerinde demirlerin arasına sıkıştığını gördü. Esenler Belediyesi veteriner ekipleri kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. - İSTANBUL

Esenler'de otobanda demirler arasında sıkışan kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı

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Esenler, Kemer, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de otobanda demirler arasında sıkışan kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenler'de otobanda demirler arasında sıkışan kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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