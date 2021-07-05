Yangın, saat 20.00 sıralarında Otogar Bağlantı Yolu Esenler Metro Durağı önünde çıktı. Sürücü Mustafa B., seyir halindeyken motor kısmından alevlerin çıktığını fark ettiği otomobilini durdurdu. Kendini dışarı atan Mustafa B., yara almadan kurtulurken, alevler otomobili sardı.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİDurumun bildirilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bir süre kapatılan Otogar Bağlantı yolu çalışmaların ardından açıldı.- İstanbul
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ESENLER'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika