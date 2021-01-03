Esenler'de oto hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Esenler'de otomobil hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis, 28 Aralık'ta H.T.S'nin oto tamircisine bıraktığı 1974 model aracının park halinde olduğu Namık Kemal Mahallesi Yıldız Caddesi'nden çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay yerini gösteren güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmalar sonucu olayı E.M. (17) ve B.I'nın (17) gerçekleştirdiği tespit edildi, araç da Güngören'de terk edilmiş halde bulunarak sahibine teslim edildi.

Esenler'de gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.