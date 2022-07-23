Esenler'de otomobil önce merdivenlere sonra park halindeki araca çarptı - Son Dakika
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Esenler'de otomobil önce merdivenlere sonra park halindeki araca çarptı

23.07.2022 10:47
Esenler'de otomobil önce merdivenlere sonra park halindeki araca çarptı

Esenler'de bir otomobil önce yol kenarındaki merdivenlere, ardından da park halindeki bir otomobile çarparak devrildi.

Esenler'de bir otomobil önce yol kenarındaki merdivenlere, ardından da park halindeki bir otomobile çarparak devrildi. Hurdaya dönen araçtan kurtulan 3 kişi, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Olay Esenler Turgut Reis Mahallesi 481 Sokak'ta sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kemal Şahin idaresindeki 34 BIE 449 plakalı araç, virajı alamayarak önce yolun kenarındaki merdivenlere çarptı, daha sonra da 34 J 3875 plakalı park halindeki araca çarparak devrildi. İçerisinde 2'si kadın toplam 3 kişinin bulunduğu araç hurdaya döndü. Küçük çaplı yaralanmalar alan araç içerisindeki vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayı gören Ünal Altunel, "Sokağın girişinde dönüşü hızlı şekilde oldu, direksiyonu toparlayamadı. Karşıya merdivene kendisi attı. İçerisinde 3 kişi vardı. Durumları iyi. Arkadaşlar ve komşular yardımcı olup araç içerisinden çıkardılar. Tekerlek merdivene gelince onu fırlattı, karşıdaki araca temas etti" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kemal Şahin, Tragger, Esenler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de otomobil önce merdivenlere sonra park halindeki araca çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenler'de otomobil önce merdivenlere sonra park halindeki araca çarptı - Son Dakika
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