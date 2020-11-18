Esenler'de otomobil önce park halindeki araçlara ardından duvara çarparak durdu - Son Dakika

Esenler'de otomobil önce park halindeki araçlara ardından duvara çarparak durdu
18.11.2020 21:45
ESENLER'DE, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce 6 araca, ardından bir evin duvarına çarparak durabildi.
ESENLER'DE, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce 6 araca, ardından bir evin duvarına çarparak durabildi. Sürücü sıkıştığı otomobilin içinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Kemer Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre C.D. (28), 34 SHG 91 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce cadde üzerinde park halinde olan 6 araca, ardından bir evin duvarına çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve İtfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü C.D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.
- İstanbul
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