Esenler'de otomobilin apartman boşluğuna düşme anı kamerada

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Şahin BOZKURT İSTANBUL/DHA

Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki bir araca çarptı daha sonra apartman boşluğuna düştü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Esenler Fatih mahallesi 257. sokakta meydana geldi. Zeynep Maşoğlu direksiyon hakimiyetini kaybedince önce park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma çıkan otomobil, apartman boşluğuna düştü. Aracın içindeki iki çocuk, o sırada sokakta bulunan vatandaşlar tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Zeynep Maşoğlu olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hafif yaralanan Maşoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı sokak üzerinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın önce park halindeki bir otomobile çarptığı daha sonra da apartman boşluğuna düştüğü görülüyor.