ESENLER'DE OTOPARKTAKİLERE SİLAHLI SALDIRIDA BEKÇİ ÖLDÜ - Son Dakika
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ESENLER'DE OTOPARKTAKİLERE SİLAHLI SALDIRIDA BEKÇİ ÖLDÜ

27.07.2022 09:35
ESENLER'DE OTOPARKTAKİLERE SİLAHLI SALDIRIDA BEKÇİ ÖLDÜ

ESENLER'de otoparka gelen kişi ya da kişiler içeride bulunanlara kurşun yağdırdı.

ESENLER'de otoparka gelen kişi ya da kişiler içeride bulunanlara kurşun yağdırdı. Saldırıda otoparkta bekçilik yapan 60 yaşındaki Ali Eser ölürken, 2 kişi yaralandı.

Olay, Oruç Reis Mahallesi'ndeki otoparkta dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler yaya olarak geldikleri otoparkta, içeride bulunanlara kurşun yağdırdı. Saldırıda otoparktaki 3 kişi kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kanser tedavisi gördüğü ve son dönemde otoparkta bekçilik yaptığı öğrenilen 60 yaşındaki Ali Eser ise, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıya uğrayanların yakınları, olayı duyduktan sonra otoparka geldi. Cadde üzerinde güvenlik önemi alan polis ekipleri, otopark ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

OTOPARKIN ÖNÜNDEKİ KALDIRIMDA BİLEZİKLER BULUNDUOlay Yeri İnceleme ekipleri, otoparkın önündeki kaldırımda bilezikler buldu. Ekiplerin incelemesinin ardından bilezikler delil torbasına konularak emniyete götürüldü.Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Ali Eser'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü----------------Olay yeri-Otopark önünde toplanan kalabalık-Polis ekiplerinin çalışması-Otoparkın önünde bulunan bileziklerin incelenmesi-Cenazenin götürülmesi-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
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Kanada'da düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi öldü Kanada'da düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi öldü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENLER'DE OTOPARKTAKİLERE SİLAHLI SALDIRIDA BEKÇİ ÖLDÜ - Son Dakika

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