Esenler'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü.

Esenler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, saat 20.30 sıralarında, Menderes Mahallesi Atıs¸ Alanı Caddesi'nde faaliyet go¨steren o¨zel bir hastanenin dördüncü katında bulunan yogˆun bakım bo¨lu¨mu¨nde yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

İlk bilgilere go¨re elektrikli bir cihazda bas¸layan yangının itfaiye ekiplerinin mu¨dahalesiyle söndürüldüğü bildirilen açıklamada, "C¸ıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız bulunmayıp, olus¸an duman nedeniyle serviste yatan 9 hastamız gu¨venli s¸ekilde bas¸ka servislere tahliye edilmis¸tir." denildi.

Açıklamada, yangınla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.