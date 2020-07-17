ESENLER Menderes Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıktı.
ESENLER Menderes Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yoğun dumanın kapladığı hastaneden hastalar tahliye ediliyor.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
18.07.2020 03:11:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenler'de özel hastanede yangın (1) - Son Dakika