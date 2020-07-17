(Esenler'de özel hastanede yangın - Son Dakika

ESENLER'de bulunan 5 katlı özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde elektrikli bir cihazdan kaynaklı yangın çıktı. Tedavi altındaki 9 hasta tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
KAYMAKAMLIK'TAN AÇIKLAMAEsenler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün saat 20.30 sıralarında ilçemiz Menderes Mahallesi, Atış Alanı Caddesinde faaliyet gösteren özel bir hastanenin 4. Kat yoğun bakım bölümünde yangın ihbarı alınmıştır. Sözkonusu ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edilmiş, alınan ilk bilgilere göre elektrikli bir cihazda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştür. Çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız bulunmayıp, oluşan duman nedeniyle serviste yatan 9 hastamız güvenli şekilde başka servislere tahliye edilmiştir. " denildi.