Esenler'de palyaço ve vosvoslarla 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

Esenler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Şehir Ekranı TV ile Şehir ve Çocuk sosyal medya kanalında hazırladığı içeriklerle kutladı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden renkli sokak etkinlikleri ile çocukları eğlendirdi.

Esenler Belediyesi TBMM'nin açılışının 101'inci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Palyaçolar ve vosvoslar, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların yüzünü güldürdü. Birbirinden eğlenceli programlar, Covid-19 tedbirleri nedeniyle Şehir Ekranı TV ile Şehir ve Çocuk sosyal medya kanalında çocuklarla buluştu. Farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler kapsamında çocuklar, canlı bağlantılar ve yarışma programıyla keyifli vakit geçirdi.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA 'BARIŞ EKMEĞİ' PİŞTİ

Esenler Belediyesi'nin her yıl 23 Nisan'da düzenlediği 'Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nin 12'ncisi Şehir ve Çocuk sosyal medya kanalı üzerinden yapıldı. Farklı ülkelerden canlı bağlantılarla yayına katılan çocuklar, şiirler ve şarkılar söyleyerek arkadaşlarıyla birlikte bayramlarını kutladı. Dünyanın dört bir yanında yaşayan çocukların evlerinde pişirdiği barış ekmekleri, hazırlanan video ile ekrana geldi.

Ramazan ayı boyunca Şehir Ekranı TV'de izleyiciyle buluşan 'Biz Biliriz' adlı ödüllü bilgi yarışması da 23 Nisan'a özel olarak sadece çocukların katılımıyla gerçekleşti. Yarışmada minikler, kıyasıya yarışırken birçok ödülün de sahibi oldu.

SOKAKLARDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) animasyon ekibi, Esenler'i sokak sokak gezerek çocukları eğlendirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocuklar, evlerinin balkonundan şarkılara eşlik ettiler.