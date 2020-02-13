Esenler'de park halindeki 2 minibüs yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenler'de park halindeki 2 minibüs yandı - Son Dakika

Esenler'de park halindeki 2 minibüs yandı

32 dakika önce

Esenler'de iki farklı noktada park halindeki 2 minibüs yandı.

Esenler'de park halindeki 2 minibüs yandı, System.String[]

Esenler'de iki farklı noktada park halindeki 2 minibüs yandı.

Nine Hatun Mahalesi 148 sokakta çöpte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, yan tarafta bulunan 34 RV 2686 plakalı içerisinde tekstil malzemesi bulunan minibüse sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olaydan yarım saat sonra 150 metre ileride 34 LAV 898 plakalı servis minibüsünde çıkan yangın da itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

İki minibüs kullanılamaz hale gelirken, polis kundaklama şüphesiyle olayla ilgili soruşturma başlattı.

Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti
Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi MSB: İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 02:50:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenler'de park halindeki 2 minibüs yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]