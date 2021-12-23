ESENLER'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

ESENLER'de sürücüsü tarafından park edilen otomobil bir anda alev alev yandı. Otomobilden çıkan dumanlar yan binayı kaplarken, dumandan etkilenen iki kişiye ambulansta müdahale edildi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında, Oruçreis Mahallesi Giyimkent 2.Sokak'ta park halindeki otomobilden çıktı. İddiaya göre sürücüsünün park etmesinden hemen sonra otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobilden çıkan duman yan tarafında bulunan iki katlı tekstil satış dükkanını kapladı. Üst katlarda mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Görgü tanığı Osman Aksu, Araba bir anda parlamaya başladı. Bir anda alev aldı. Etrafında bulunan diğer araçları çektiler. Esnaf yardımcı olamadı dedi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.