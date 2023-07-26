Esenler'de polisten kaçan kaçak göçmenler camdan böyle atladı - Son Dakika
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Esenler'de polisten kaçan kaçak göçmenler camdan böyle atladı

26.07.2023 13:02

İstanbul Esenler'de polisler kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Polislerin geldiğini fark eden kaçak göçmenler yakalanmamak için birinci kattaki evin camından atladı. Kaçak göçmenlerin camdan artarda atladığı anlar kameraya yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde Esenler Birlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ihbar üzerine polis ekipleri Birlik Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Polislerin geldiğini duyan 6 Afganistan ve 4 Filistinli kaçak göçmen, polisten kaçmak için 1. kattaki evin camından atladı. Polis ekipleri camdan atlayan 10 kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına aldı. 10 kaçak göçmeni emniyette gerçekleştirilen işlemlerinin ardından geri gönderim merkezine götürdü. Kaçak göçmenlerin camdan artarda atladığı anlar ise kameraya yansıdı.

Esenler'de polisten kaçan kaçak göçmenler camdan böyle atladı

İSTANBUL Esenler'de polisler kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Polislerin geldiğini fark eden kaçak göçmenler yakalanmamak için birinci kattaki evin camından atladı. Kaçak göçmenlerin camdan artarda atladığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenler Birlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ihbar üzerine polis ekipleri Birlik Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Polislerin geldiğini duyan 6 Afganistan ve 4 Filistinli kaçak göçmen, polisten kaçmak için 1. kattaki evin camından atladı. Polis ekipleri camdan atlayan 10 kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına aldı. 10 kaçak göçmeni emniyette gerçekleştirilen işlemlerinin ardından geri gönderim merkezine götürdü. Kaçak göçmenlerin camdan artarda atladığı anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
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Esenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de polisten kaçan kaçak göçmenler camdan böyle atladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenler'de polisten kaçan kaçak göçmenler camdan böyle atladı - Son Dakika
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