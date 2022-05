Esenler'de 'Radyonun Yıldızları' ödüllerini aldı

İSTANBUL Esenler Belediyesi, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde en iyi radyo programcıları ve sanatçılarını ödüllendirdi. Bu yıl 2'nci kez halk oylamasıyla en iyilerinin belirlendiği gecede, 24 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Esenler Belediyesi ev sahipliğinde, Radyo Esenler'in medya sponsorluğunda bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Radyonun Yıldızları Ödül Töreni' radyo programcıları ve sanatçıları bir araya getirdi. 435 bin dinleyicinin oylarıyla, 24 kategoride geçtiğimiz yılın en iyi radyo programcıları, en iyi radyo istasyonları ve ses sanatçılarının ödüllendirildiği gece, radyo programcısı Cenk Sarıkaya'nın sunumuyla Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

"Onur Ödülü Cengiz Özkan'a verildi"

Heyecan dolu anların yaşanacağı gecede "Onur Ödülü" müzisyen Cengiz Özkan'a verildi. Geceye Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yanı sıra Ayla Çelik, Ece Mumay, Bahadır Tatlıöz, Altay, Emre Kaya, Ozon Orhon, müzisyen Elif Kaya, müzisyen Bade Derinöz, Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan, oyuncu Selen Görgüzel, oyuncu Sinan Güleryüz ve daha pek çok sürpriz isim katıldı. Yurt dışında yayın yapan Türk radyocularının da katılacağı gecede, Radyo Esenler uluslararası yayın yaparak 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı.

"Radyonun modası geçmez"

Radyonun her zaman bir buluşma noktası olduğunu dile getiren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Radyolar bizim duygusal yanımıza hitap eden en anlamlı şekilde odaklandığımız belki de hiç kimseyle paylaşmadığımız sırlarımızı döktüğümüz en önemli hayat buluşma noktalarımızdır. Radyonun modası geçmez. Modası geçmeyecek ender şeylerden bir tanesidir. Modası geçmesi için insanın sesinin kısılması gerekiyor. Modası geçmediği için de her gün insanlar farklı alanlarda farklı duygu alanları oluştururken radyo her zaman bir buluşma noktası haline geliyor. Radyo aynı zamanda yüreğin elçisidir. İnsanda yürek bitmeyeceğine göre radyoda hiçbir zaman için bitmeyecektir. Ben bu vesileyle ödül alacak bütün radyocularımıza teşekkür ediyorum ve onları tebrik ediyorum " diye konuştu.