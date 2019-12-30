ESENLER'DE RÜZGAR NEDENİYLE ÇATIDAN DÜŞEN PARÇALAR 4 ARACA HASAR VERDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENLER'DE RÜZGAR NEDENİYLE ÇATIDAN DÜŞEN PARÇALAR 4 ARACA HASAR VERDİ - Son Dakika

ESENLER'DE RÜZGAR NEDENİYLE ÇATIDAN DÜŞEN PARÇALAR 4 ARACA HASAR VERDİ

6 saat önce

ESENLER'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısından düşen parçalar sokakta park halinde olan 4 araca zarar verdi.

ESENLER'DE RÜZGAR NEDENİYLE ÇATIDAN DÜŞEN PARÇALAR 4 ARACA HASAR VERDİ, System.String[]
ESENLER'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısından düşen parçalar sokakta park halinde olan 4 araca zarar verdi.

Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan binanın çatısındaki yapı malzemeleri şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Fevzi Çakmak Mahallesi 1119 sokağa düşen parçalar park halinde bulunan 4 otomobile zarar verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hasar gören 4 otomobilin çekilmesinin ardından belediye ekipleri çatıdan düşen parçaları kamyonete yükledi. Polis ekipleri de güvenlik gerekçesiyle sokağı bir süre yaya ve araç trafiğine kapattı. Düşen parçaların temizlenmesinin ardından sokak trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Çatıdan düşen parçalar

-işçilerin parçaları toplaması

-Polis ekipleri


- İstanbul
Fevzi Çakmak Mahallesi, Esenler, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:29 Kaynak: DHA
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