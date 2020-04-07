ESENLER'DE RÜZGARDA UÇAN ÇATI KARŞI APARTMANDAKİ DAİRENİN İÇİNE GİRDİ - Son Dakika

ESENLER'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısının bir bölümü uçarak karşı apartmanın çatı katındaki daireye girdi.

Esenler Tuna Mahallesi 714 sokakta bulunan 5 katlı apartmanın çatısının büyük bir bölümü şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan parça apartmanın karşısında bulunan 4 katlı apartmanın çatısına uçtu. Çatıdan kopan parça karşı binanın çatısı ve çatı katında bulunan daireye de zarar verdi. Çatıdan uçan bazı yapı malzemeleri de sokağa düştü.

Olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hasar gören daire ve uçan çatı parçası incelendikten sonra sokak araç trafiğine kapatıldı. Sokakta park halinde bulunan otomobiller de olduğu yerden kaldırıldı. Belediye ekiplerinin uçan çatı parçalarını kaldırma çalışmaları devam ediyor.