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Esenler'de şafak vakti helikopter destekli narkotik operasyonu: 35 gözaltı

7 dakika önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Esenler'de 40 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Esenler'de şafak vakti helikopter destekli narkotik operasyonu: 35 gözaltı, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Esenler'de 40 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 35 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Esenler Nene Hatun Mahallesinde önceden belirlenen adreslere kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Özel harekat polislerinin operasyon yapılan sokaklarda güvenlik önlemi alındığı görüldü.

35 kişi gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Esenler'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, olayla ilgili 35 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:47 Kaynak: İHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Esenler, 3. Sayfa
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