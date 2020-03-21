ESENLER'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BAYRAKLI SİRENLİ DESTEK - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENLER'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BAYRAKLI SİRENLİ DESTEK - Son Dakika

ESENLER'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BAYRAKLI SİRENLİ DESTEK

6 saat önce

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHAEsenler'de evlerini ve sokağı bayraklarla donatan vatandaşlar koronavirüs karşı hastaneler ve polikliniklerde özverili bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarını alkışlarıyla destekledi.

ESENLER'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BAYRAKLI SİRENLİ DESTEK, System.String[]

Haber: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Esenler'de evlerini ve sokağı bayraklarla donatan vatandaşlar koronavirüs karşı hastaneler ve polikliniklerde özverili bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarını alkışlarıyla destekledi. Vatandaşlara sokaktan konvoy halinde geçen polis ekipleri de sirenleri ile eşlik etti.

Esenler Turgut Reis Mahallesi'de oturan bazı mahalle sakinleri evlerinin bulunduğu sokağı ve pencerelerini Türk bayrakları ile donattı. Akşam saatlerinde ellerindeki Türk bayrakları ile pencerelere çıkan vatandaşlar koronavirüse karşı hastaneler ve polikliniklerde özverili bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarını alkışladı. Esenler Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de konvoy halinde sirenlerini çalarak sokaktan geçerek vatandaşlara katıldı. Sağlık çalışanlarını sirenleriyle alkışladı. Bu anlar ise mahalle sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntü dökümü

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(cep telefonu kamerası)

-Türk bayrakları asılı sokak

-Polislerin sirenli desteği

-Genel ve detaylar


Esenler, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:04 Kaynak: DHA

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