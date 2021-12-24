Esenler'de sahte içki baskını : 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

ESENLER'de sahte içki baskınında, 86 litre sahte içki ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Ekipleri, Kemer Mahallesi'nde sahte içki imalatı ve satışı ile ilgili aldıkları bir ihbar sonrası çalışmalara başladı. Ekipler, sahte içki satıcısı ve alıcısını suç üstü yakaladı. Evde yapılan aramada, 56 şişe içerisinde satışa hazır 86 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan L.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.